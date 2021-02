Für die "Schwäne" war es bereits die achte Spielabsage im bisherigen Saisonverlauf. Nichtsdestotrotz richtet sich der Blick voller Vorfreude auf das anstehende Sachsenderby am Samstag gegen Dynamo Dresden. Das Aufeinandertreffen mit der SGD dürfte in Zwickau gute Gefühle hervorrufen. Zum einen verbindet beide Teams eine langjährige Freundschaft, zum anderen feierte der FSV im "Duell der Freunde" im Hinspiel einen ebenso wichtigen wie überraschenden 2:1-Erfolg . Vor dem erneuten Wiedersehen stehen die Vorzeichen jedoch etwas anders.

Es wartet eine "andere Dresdner Mannschaft als in der Hinrunde", warnte Enochs. "Damals hatten sie ihre Schwierigkeiten, mittlerweile ist es eine absolute Spitzenmannschaft, die wenig Fehler macht", erklärte Zwickaus Fußballlehrer mit Blick auf den Drittligaprimus. Seit nunmehr zwei Monaten grüßt Dynamo vom Platz der Sonne und hat den direkten Wiederaufstieg fest im Blick. Auch zuletzt untermauerte die SGD mit zwei Siegen in Folge ihren Favoritenstatus und will am Samstag in Zwickau den nächsten Dreier eintüten.