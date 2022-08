Der FSV Zwickau befindet sich in einer Abwärtsspirale. Fast drei Gegentore kassierten die Westsachsen in den vier bisherigen Saisonspielen im Schnitt. Zuletzt hab es in der Englischen Woche drei Pleiten am Stück - und das ohne eigenen Torerfolg. Logisch, dass Sportchef Toni Wachsmuth handeln musste und dies schon zu Wochenbeginn tat. Am Dienstag (16.08.) vermeldete der FSV die Verpflichtung von Verteidiger Filip Kusic. Der Serbe soll der Abwehr, die durch die Abgänge von Steffen Nkansah und Marco Schikora augenscheinlich geschwächt wurde, wieder mehr Stabilität verleihen.

Mehr Stabilität durch Kusic erhofft

Schon am Montag (22.08.) gegen den Aufsteiger SpVgg Bayreuth könnte der Neuzugang in der Startelf stehen. Darauf deuteten die Aussagen von Zwickau-Cheftrainer Joe Enochs auf der Pressekonferenz zum Spiel jedenfalls hin. "Er ist bereit", so Enochs. Um wieder in die Spur zu kommen, sind dem Trainer neben einzelnen Personalien aber die Tugenden, die sein Team auf den Platz bringt, am wichtigsten. "Ich erwarte von uns allen, den kleinen Schritt zu dem zurückzugehen, was uns immer stark gemacht hat. Die Basics. Also dass wir das auf den Platz bringen, was wir gut können. Die Jungs wissen, was das ist und ich stehe voll und ganz hinter ihnen", so Enochs.

Filip Kusic (re.) soll in der Zwickauer Abwehr für mehr Stabilität sorgen. (Archiv) Bildrechte: FSV Zwickau

Reicht die dünne Personaldecke des FSV?

Auch Sportchef Wachsmuth sieht das so: "Wir vertrauen der Mannschaft, die wir haben. Und ich glaube daran, dass wir wieder ein anderes Gesicht zeigen können, um den Trend umzudrehen und in der Liga zu bestehen. Die jüngste Verletzung von Stürmer Eichinger, der durch seinen Treffer gegen den Halleschen FC für den bisher einzigen Sieg gesorgt hat, macht diesen Plan nicht gerade leichter umsetzbar. Ob der Verein ein weiteres Mal auf das Verletzungspech reagiert, ist unklar. Wachsmuth dazu nur: "Wir schauen bis zum 1.9., was noch möglich ist." Der Ex-FSV-Spieler machte aber auch klar, dass die Anzahl der Feldspieler mit 22 an der unteren Grenze sei. Weitere Verletzungen machen die dünne Personaldecke fast schon durchsichtig. Gegen Bayreuth müssen es aber erst einmal die Spieler richten, die Joe Enochs aktuell zur Verfügung hat.

Aufsteiger Bayreuth keine Laufkundschaft

Rein sportlich ist es keine leichte Vorbereitung auf den kommenden Gegner. Zum einen muss die jüngste Negativserie mit viel Feingefühl aus den Köpfen verbannt werden, zum anderen ist nicht ganz klar, auf welche Version der SpVgg Bayreuth sich die Westsachsen einstellen müssen. Der Liga-Neuling trat spielerisch bislang äußerst variabel auf und setzte zuletzt durch den ersten Saisonsieg ein dickes Achtungszeichen. "Bayreuth hat drei Spiele gebraucht, um sich in der Liga zurechtzufinden, aber gerade das letzte Spiel gegen Osnabrück war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Wir müssen also gewarnt sein", schätzt Enochs den kommenden Gegner ein.

Alexander Nollenberger sorgte mit seinem 1:0 gegen Osnabrück für den ersten Saisonsieg des Aufsteigers aus Bayreuth. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/osnapix

Enochs hat Erfahrung mit Negativtrends

Um nicht komplett vom Negativstrudel aufgesogen zu werden, braucht der FSV am Montag einen Sieg. Den Glauben daran speist Enochs aus den vergangenen Jahren seiner Amtszeit. "In den vier Jahren, in denen ich hier bin, waren wir immer in der Lage, uns aus schwierigen Situationen herauszukämpfen. Das ist nicht selbstverständlich. Man braucht viel Kraft dafür und Geduld. Aber so wie wir das hier tun, ist es richtig. Wir stellen niemanden an den Pranger. Die letzten Jahre geben mir die Zuversicht, dass wir aus dieser schwierigen Situation herauskommen werden."

FSV-Kapitätn Butzen: "Können zu Hause viel gerade rücken"

Dennoch: Dass es in Zwickau mit dem Klassenerhalt eng wird, hat fast schon Tradition. Aber so überfordert wie beim 0:5 am vergangenen Mittwoch bei Aufsteiger Elversberg präsentierte man sich selten. Das sieht auch FSV-Kapitän Nils Butzen so: "Man kann Spiele verlieren, aber die Art und Weise war nicht in Ordnung. Mit dem nächsten Spiel können wir auch viel wieder gerade rücken. Und das muss das Ziel sein. Gerade zu Hause."