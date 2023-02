Suche nach neuem Chefcoach

Nach dem Donnerschlag mit der Entlassung von Coach Joe Enochs und Sportdirektor Toni Wachsmuth hat Robin Lenk als Interimstrainer bei den Westsachsen übernommen. Sein Einstieg ging mit den Westsachsen mächtig in die Hosen, das Team verlor beim MSV Duisburg mit 0:4.

Die Zeit drängt

Dessen ungeachtet wird der 38-Jährige auch gegen Elversberg auf der Bank sitzen, im Hintergrund suchen die Verantwortlichen jedoch fieberhaft nach einem neuen Chefcoach. Heißester Kandidat soll Ronny Thielemann sein, offenbar ist diese Personalie aber vom Tisch.

Wer wird also der neue Mann an der Linie werden? Robin Lenk gab sich auf der Pressekonferenz vor dem Elversberg-Spiel diplomatisch zu den Journalisten: "Ihr werdet die Ersten sein, die es erfahren." Die Zeit drängt, denn Lenk besitzt nicht die nötige Fußballlehrer-Lizenz für die jetzige Aufgabe. Nach der Begegnung gegen Elversberg kehrt er in Zwickau ins zweite Glied zurück.

Lob an die Fans nach Pleite in Duisburg

Gut fand Lenk die Reaktion der Fans nach der 0:4-Pleite in Duisburg, die die Spieler nicht "vollgepöbelt, sondern aufmunternde und aufrichtende Worte" an die Mannschaft richteten. "Wir hoffen am Samstag und generell auch in den nächsten Wochen auf große Unterstützung", so der Appell von Lenk. Lob von Robin Lenk an die Fans nach der Niederderlage in Duisburg. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Revierfoto

Tugenden, Mut und Glück: Zwickau gegen Tabellenführer nicht chancenlos

Welches dickes Brett der Tabellen-17. gegen Elversberg bohren muss, ist Lenk bewusst: "Ich habe selten so einen Gegner, speziell als Aufsteiger, gesehen, der so sehr die Liga dominiert und über den anderen Mannschaften steht", sagte er und ergänzte: "Nichtsdestotrotz geht das Spiel bei Null los."

Und so verbreitet Lenk leichten Optimismus: "Ich glaube, wenn wir alles reinhauen - mit den Tugenden, mit der Grunddisziplin, mit der Grundordnung, mit dem nötigen Mut und dem nötigen Glück - sind wir gegen den Tabellenführer nicht chancenlos."

Hinspiel ausblenden

Dabei sollten die "Schwäne" tunlichst auch das Hinspielergebnis ausblenden. Am 4. Spieltag wurden ihnen in der Elversberger Kaiserlinde heftig die Flügel gestutzt. Letztendlich hieß es 0:5.

Personallage bei den Gastgebern

Zur Personallage der Zwickauer gab Lenk auch Auskunft. So sind die drei Langzeitverletzten Filip Kusic, Lukas Krüger und Noah Shawn Agbaje weiter außer Gefecht. Mittelfeldspieler Robert Herrmann ist erkrankt, Innenverteidiger Robin Ziegele laboriert an einem Muskelfaserriss und Mittelfeldspieler Jan-Marc Schneider kann nur teilweise trainieren. "Bei ihm sind wir aber guten Mutes, dass er Anfang nächste Woche wieder voll ins Training einsteigen kann“, sagte Lenk.

Ein Fragezeichen steht hinter Nico Carrera, der im Training einen Schlag auf den Knöchel bekam. Eine genaue Diagnose steht noch aus, Lenk hofft aber, dass der Innenverteidiger am Sonnabend "einsatzbereit ist".

Elversberg zeigt kaum Schwächen

Die SV 07 Elversberg zieht unbeirrt ihre Kreise, sodass es der Konkurrenz Angst und Bange wird. Mit 53 Punkten führt die Mannschaft von Horst Steffen souverän die Tabelle an, der direkte Aufstieg in die 2. Bundesliga ist so gut wie gebongt. Allerdings leisten sich die Schwarz-Weißen manchmal auch kleine Ausrutscher. Insgesamt gab es bisher drei Niederlagen, die letzte ereilte die Saarländer am 18. Spieltag mit 0:1 beim SV Wehen Wiesbaden, dem Tabellen-Zweiten (44 Punkte). Aufsteiger SV Elversberg ist nicht zu stoppen und peilt mit Horst Steffen den Durchmarsch an. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Eibner

Ansonsten verfügen die Elversberger über die beste Offensive, die angeführt von Luca Schnellbacher (12) und Jannik Rochelt (9) bisher 56 Treffer erzielte. Natürlich Bestwert in der Liga. Und auch die Abwehr kann sich sehen lassen, die bislang nur 18 Gegentreffer zuließ. Wiederum Bestwert.