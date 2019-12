Der FSV Zwickau will am Samstag (Anstoß: 14 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de) gegen den SV Meppen eine Trendwende einläuten. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs, die nach einem ordentlichen Saisonstart in den letzten Wochen immer tiefer rutschte und sich mittlerweile im Abstiegskampf wiederfindet (Platz 14, 23 Punkte), will gegen die Mannschaft aus Niedersachsen endlich wieder gewinnen.