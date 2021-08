Auch im Trainerduell zwischen Joe Enochs (Zwickau) und dem Ex-Auer Rico Schmitt (Meppen) ist dem US-Amerikaner in sechs Aufeinandertreffen noch kein einziger Sieg gelungen. Einige Premieren also wären ganz nach dem Geschmack der Gastgeber.

Damit es klappt, müsse man vorne seine Chancen besser nutzen als in den den ersten beiden Partie, sagte Angreifer Ronny König im SpiO-Talk am Donnerstag. Besonders gegen Dortmund ließ der FSV in der Schlussphase in Überzahl einige sehr gute Gelegenheiten aus. Wichtig, so König, sei aber auch die Defensive: "Wir dürfen hinten nicht viel zulassen, denn Meppen ist sehr effektiv."