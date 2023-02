Fußball | 3. Liga Revanche fürs Hinspiel: FSV Zwickau mit dem Halle-Schwung gegen Schlusslicht Meppen

Hauptinhalt

21. Spieltag

Beim Halleschen FC haben die Zwickauer gezeigt, was in ihnen steckt. Nun geht's am Sonnabend gegen den nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Gegen Schlusslicht Meppen haben die Westsachsen noch eine ganz dicke Rechnung offen.