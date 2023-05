Immer wieder kämpfte der FSV Zwickau in den vergangenen Jahren erfolgreich gegen den Abstieg aus der 3. Fußball-Liga. In dieser Saison scheint dieses Schreckensszenario aber so nah wie noch nie zu sein: Bereits nach dem Heimspiel am Samstag (14:00 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) gegen den SV Waldhof Mannheim könnte der Abstieg feststehen. Wenn die Sachsen ihr Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten verlieren, und Konkurrent Halle gleichzeitig sein Heimspiel gegen den FC Ingolstadt gewinnt.