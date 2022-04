Dank des überzeugenden 3:0 beim TSV Havelse haben die Zwickauer die 40-Punkte-Marke geknackt, was für eine gehörige Portion Selbstvertrauen bei den Westsachsen sorgt. Mit einem Dreier am Sonnabend (16. April) gegen den SV Wehen Wiesbaden würde die Mannschaft von Trainer Joe Enochs wohl endgültig auf der sicheren Seite stehen, davon kann man ausgehen. Der Anpfiff in der GGZ-Arena erfolgt 14 Uhr. Wir sind per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App dabei.