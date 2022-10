Der FSV Zwickau ist mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus zehn Spieltagen mäßig in die Saison gestartet und findet sich auf Tabellenrang 15 wieder - drei Punkte vor dem Halleschen FC auf Platz 17. Oberstes Ziel der Schwäne ist damit auch in dieser Saison wieder der Klassenerhalt in der 3. Liga.

Bei den Gästen aus Wiesbaden sieht die Situation dagegen deutlich besser aus. Das Team von Ex-Dynamo-Coach Markus Kauczinski will nach drei Jahren in der 3. Liga wieder zurück in die 2. Bundesliga und ist vor allem offensiv in dieser Saison brandgefährlich. Das belegen die 22 geschossenen Tore - mehr als dreimal so viel wie die Zwickauer.