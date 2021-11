Die Westsachsen haben zwar besagte Serie hingelegt, darunter waren allerdings auch vier Remis. Dazu gehören mit dem 1:1 in Mannheim und dem 2:2 gegen Wiesbaden die beiden letzten FSV-Partien. Damit kommen die Jungs von Trainer Joe Enochs nicht so richtig vom Fleck, was der Coach auch in einem Interview mit "liga3-online.de" teilweise bemängelte. "Es ist schade, dass es doch so viele Unentschieden geworden sind", sagte der US-Amerikaner. Seine Mannschaft befinde sich aber auf einem guten Weg und habe gezeigt, dass sie mit Top-Klubs mithalten könne.