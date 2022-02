Nach der Spielabsage beim SC Verl greift der FSV Zwickau am Sonnabend (26. Februar) wieder ins Spielgeschehen ein. Gegner in der GGZ Arena ist der TSV 1860 München. Maximal 5.000 Zuschauer sind zugelassen. Der Anpfiff erfolgt 14 Uhr, wir sind per Audio-Stream und Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App dabei.