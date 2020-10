Sie haben in den ersten beiden Spielen stets auf die gleiche Startelf gesetzt. Laufen diese Elf auch am Samstag auf?

Es ist unfassbar, was Ronny an Metern abreißt. Wir sind dankbar, dass er mit 37 in solch einer Verfassung ist. Er ist extrem wichtig für die Mannschaft. Es überrascht mich schon, wie geschickt er seinen Körper mit seiner Körpergröße einsetzt. Er hält Bälle, leitet weiter und macht Tore. Lion Lauberbach und Elias Huth haben als seine Sturmpartner zuletzt extrem von Ronny profitiert.

Wir wissen, wo wir herkommen. Es wird immer ein Kampf für uns. Wir sind in der letzten Saison ähnlich gut gestartet, haben auch vier Punkte aus zwei Spielen geholt und am Ende noch gezittert. Wir müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen, wenn wir das tun, spielen wir eine gute Rolle.