Die Westsachsen spielen mit zehn Punkten aus sechs Partien eine starke Runde. Unter Flutlicht läuft es dabei besonders rund: Im mitteldeutschen Duell beim Halleschen FC setzte sich Zwickau mit 2:0 durch. Zuletzt gewann die Elf von Trainer Joe Enochs 2:1 bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden . Im heimischen Stadion setzte es hingegen zwei Niederlagen in Serie.

Nach dem Erfolg in Dresden sagte FSV-Knipser Ronny König im MDR: "Wir wollen im Flutlichtspiel nachlegen. Auswärts sind wir in dieser Saison ungeschlagen und müssen jetzt zuhause nachlegen." Der 37 Jahre alte König traf in dieser Spielzeit bislang dreimal.