Der FSV Zwickau kann am Mittwoch (4. November) sein Punkte-Konto wieder etwas aufpeppen. Nach der Spielabsage gegen Verl am Wochenende, der zweiten für Zwickau in Serie, steht nunmehr die Neuansetzung gegen Türkgücü München (vom 7. Spieltag) auf dem Programm. Anpfiff in der GGZ-Arena ist 19 Uhr (im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).