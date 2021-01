15 Punkte aus 14 Spielen - doch vor allem die eklatante Heimschwäche (vier Zähler aus acht Partien) spülte das Team von Joe Enochs ins "Tabellental", wie es FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth am Freitag auf der Pressekonferenz nannte. Mit 14 Treffern hat der FSV zudem die zweitschwächste Offensive der Liga und würde in der Winter-Transferperiode gern noch einen Angreifer holen. Aber: "Das ist nicht in einer Woche zu machen. Wir sind in mehreren Gesprächen. Ein neuer Spieler muss uns sofort weiterhelfen", erklärte Wachsmuth.