Dabei gehe es bei der Kaderplanung vor allem um Qualität als um Quantität, erklärte Sportdirektor Toni Wachsmuth. "Es geht nicht darum, auf Krawall jemanden herzuholen", eklärte der 36-Jährige vor dem Spiel am Freitag. Trainer Joe Enochs hat Verständnis für die missliche Lage und will den Verantwortlichen keinen unnötigen Druck machen: "Es ist nicht meine Art, etwas vom Verein zu fordern. Ich habe vollstes Verständnis für Situation. Es ist nicht einfach für Vereine wie uns mit kleinem Etat."

Auf das Kellerduell am Freitag freut sich der FSV-Coach aber umso mehr. Enochs warnt zwar vor einer starken Drittligamannschaft mit guten und erfahrenen Spielern, will die Gäste jedoch auch nicht unnötig stark reden. "Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel am Freitagabend. Ein Heimspiel, gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dazu noch ein Flutlichtspiel [...]. Wir glauben an uns und spielen natürlich auf Sieg", so Enochs auf der Pressekonferenz am Mittwoch.