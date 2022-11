Mit etwas Glück und zum Schluss in Unterzahl hat der FSV Zwickau bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen einen Punkt geholt (1:1). Am Sonntag (6. November) steht das Duell gegen den VfL Osnabrück an, in dem die Westsachsen mehr als einen Zähler anstreben. Anstoß in GGZ-Arena ist 14 Uhr, "Sport im Osten" meldet sich im Live-Ticker und Audiostream auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.