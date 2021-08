Mission erster Saisonsieg! Mit dieser Marschroute startet Zwickau zum fünften Mal in dieser Saison in ein Drittliga-Spiel. Viermal blieb es beim Versuch. Die Analyse, warum es nicht mehr läuft, ist aber gar nicht so schwer. Hoffnung macht vor allem, dass bei Gegner Viktoria auch zwei Leistungsträger auszufallen drohen.

Schröter-Abgang bisher nicht kompensiert

Die letzten zwei Jahre war Morris Schröter der Top-Scorer des FSV. Fast jeder Angriff lief über ihn, zehn Tore und acht Vorlagen steuerte der rechte Mittelfeldmann zum Klassenerhalt bei. Im Sommer wechselte Schröter zu Zweitligist Dynamo Dresden. Wie schwer er zu ersetzen ist, zeigt allein, dass er dort direkt Stammspieler wurde. Das Problem für die Westsachsen bleibt aber: Diese Saison hat Trainer Joe Enochs mit Dominic Baumann, Patrick Göbel und zuletzt Marius Hauptmann schon drei Profis als Schröter-Ersatz probiert. Weder der betreffende Spieler noch als Team konnte man den Abgang bisher aber kompensieren. Das Ergebnis ist, dass es nach vorn mau aussieht.

Geschonter König steht für Berlin bereit

Bei der 0:2-Niederlage in Braunschweig am Wochenende ließ Enochs zunächst Torjäger-Routinier Ronny König und Baumann auf der Bank. Auch dieses Projekt ging schief. Enochs erklärte, Rücksicht in Hinsicht auf das Berlin-Spiel genommen zu haben: "Mit 38 Jahren kann er nicht 38 Spieltage 90 Minuten durchspielen. Wir haben eine englische Woche und das ist bei den Temperaturen schon anstrengend." Dementsprechend scheint wahrscheinlich, dass der geschonte König jetzt gegen die Viktoria beginnt. Ronny König Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Reinthaler mit guten Startelf-Chancen

Zu den Offensiv-Schwächen kommt hinzu, dass Zwickau in Braunschweig sowohl taktisch als auch individuell ein echtes Defensiv-Desaster offenbarte. Die Innenverteidiger Steffen Nkansah und Adam Susac wirkten wenig abgestimmt und zweikampfschwach. Enochs kritisierte vor allem Susac bezüglich des zweiten Gegentors: "Das war ein einfacher flacher Ball durchs Zentrum, wo wir den Zweikampf nicht annehmen. Wenn ich den Ball nicht kläre, muss ich den Mann nehmen. Das tun wir nicht." Mit Max Reinthaler, der von Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock kam, hat der Coach im breit und qualitativ für die Liga gut besetzten Kader eine gute Alternative. Reinthaler dürfte so wahrscheinlich für Nkansah, der beim ersten Gegentreffer zuschaute, oder Susac in der Anfangself stehen.

Viktorias Top-Duo droht auszufallen

In die Karten spielen dürfte dem FSV, dass Berlins Top-Duo aus Tolcay Cigerci (3 Tore/2 Vorlagen) und Enes Küc (drei Vorlagen) mit Blessuren aus dem Spiel gegen Halle (0:1) auszufallen drohen. Die beiden Offensivspieler sind die entscheidenden Flügelmänner für das gefährliche Umschaltspiel der Viktoria, mit der diese Kaiserslautern und Braunschweig jeweils 4:0 vom Platz fegten. Die Hauptstädter planen deshalb wohl defensiver in Zwickau anzutreten. Für den FSV gilt dieselbe Marschroute. Denn wenn die Schwäne sich zu weit locken lassen, könnte sie gerade bei der bisher nicht guten Restverteidigung ausgekontert werden. So erwartet die Zuschauer ein spannender Defensiv-Pakt, bei dem es darauf ankommt, wer den ersten Fehler macht.