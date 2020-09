FSV-Coach Joe Enochs weiß um die personellen Sorgen in Duisburg, sagt aber auch: "Duisburg bleibt eine Spitzenmannschaft trotz der Niederlage in Rostock." Schmerzhaft ist für den MSV sicher, dass Kapitän Moritz Stoppelkamp wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers auf unbestimmte Zeit ausfällt, wie auch Joshua Bitter (Oberschenkel) und Arnold Budimbu (Zerrung). Für den Duisburger Trainer Torsten Lieberknecht darf das aber keine Ausrede sein: "Alle müssen in unserem Spielsystem Verantwortung übernehmen. Unsere Spielidee bestimmt, dass wir alle gemeinsam gewinnen und alle gemeinsam verlieren." Den FSV Zwickau erwartet er als "schnörkellose Mannschaft in allen Bereichen".

Moritz Stoppelkamp Bildrechte: imago images / pmk