Noch einmal in dieser Spielzeit für ein Punktspiel die Töppen schnüren, dann geht es für die Spieler des FSV Zwickau in die Sommerpause. Am Sonnabend (14. Mai) hat die Mannschaft von Trainer Joe Enochs als letzten Saisongast die Würzburger Kickers zu Besuch. Wir berichten über das Geschehen im Live-Ticker auf mdr.de/sport sowie in der "SpiO"-App. Auch die FSV-Anhänger werden noch einmal ihr Bestes geben und stimmen sich mit einem Fanmarsch zur GGZ-Arena auf die Partie ein.

Diese Überlegungen dürften bei den Verantwortlichen der Zwickauer allerdings nicht im Vordergrund stehen, wichtiger sind die Personalplanungen für die kommende Saison. Trainer Joe Enochs verlängerte in Zwickau, dagegen laufen bei 14 Spielern in diesem Sommer die Verträge aus. Sicher ist, dass Mike Könnecke und Urgestein Davy Frick bleiben, sie haben ihre Arbeitspapiere bereits sicher.

Festhalten wollen die Zwickauer auch an Keeper Johannes Brinkies, so Sportdirektor Toni Wachsmuth bei "Tag24". Man habe Brinkies ein verbessertes Angebot unterbreitet. "Nun ist es an ihm, zu sagen, in welche Richtung es geht", betonte Wachsmuth. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der 28-Jährige aber die Westsachsen verlassen. Nach Transfermarkt-Informationen haben Klubs aus der 2. Bundesliga und 3. Liga Interesse an "Pommes" angemeldet.