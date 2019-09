Jena mit Personalsorgen

Für die Partie sieht die personelle Situation der Zeiss-Städter aber alles andere als entspannt aus. Niklas Jahn (Grippe), Pierre Fassnacht (muskuläre Probleme), Jannis Kübler (Schulterverletzung), Matthias Kühne (Kreuzbandriss) und Justin Schau (noch nicht fit für die erste Mannschaft) stehen nicht zur Verfügung. Zudem steht ein großes Fragezeichen hinter den Einsätzen von Neu-Kapitän Dominic Volkmer und Julian Günther-Schmidt. Volkmer, der als Wunschspieler von Kwasniok gilt, hatte sich beim 1:1 gegen den FCM an der Schulter verletzt. Günther-Schmidt, der beim 3:1-Sieg in München einen Doppelpack schnürte, verletzte sich im Landespokal beim 5:0-Sieg in Großengottern am Knie. "Wir werden am Samstag direkt vor Ort entscheiden, wie wir das Ganze angehen werden", erklärte der CZ-Coach. Dominic Volkmer verletzte sich beim 1:1 gegen den FCM. Sein Einsatz gegen 1860 ist fraglich. Bildrechte: imago images / Matthias Koch

1860: Abwehr-Personal fraglich

Der TSV steht in der Tabelle mit acht Zählern auf dem 14. Tabellenplatz. Nach einem halben Jahr gewann das Team von Trainer Daniel Bierofka zuletzt mal wieder auswärts (1:0 in Chemnitz). In der Länderspielpause überraschten die "Löwen" zudem mit einem 5:1-Testspielsieg gegen den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck, wobei auch die Neuzugänge Prince Osei Owusu und Tim Rieder zum Einsatz kamen. Personell müssen die "Löwen" voraussichtlich auf die Verteidiger Herbert Paul und Aaron Brezel (beide Knieprellung) verzichten. Rechtsverteidiger Eric Weeger ist zudem erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und dürfte am Samstag noch pausieren.

Aktuelle Bilanz spricht für Jena

Mit Blick auf die aktuellsten Duelle hat Jena die Nase vorn. Die letzten drei Aufeinandertreffen konnte Carl Zeiss allesamt gewinnen. Der letzte "Löwen"-Sieg liegt zwölf Jahre zurück: Am 5. Oktober 2007 setzte sich der TSV in der 2. Bundesliga mit 2:0 in Jena durch. Der letzte Münchner Heimsieg gegen die Thüringer war ein 2:0 im Oktober 2006 ebenfalls in der 2. Bundesliga (insgesamt acht Zweitligaduelle). Letzter Spieltag im Mai 2019: Torschütze Maximilian Wolfram (Jena) jubelt nach seinem Treffer zum 3:0. Am Ende siegte der FCC mit 4:0 und sicherte sich den Klassenverbleib. Bildrechte: imago images / Christoph Worsch