Ab 14 Uhr rollt am Sonnabend (28.09.2019) in der Mechatronik Arena zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem Chemnitzer FC der Ball. Für beide Mannschaften geht es im Kellerduell um sehr viel. Für die Mission drei Punkte will der neue Chemnitzer Trainer Patrick Glöckner "das Heft des Handelns in die Hand nehmen" und kündigte auf der Pressekonferenz Veränderungen an: "Es bleibt nicht beim 5-4-1-System, es wird eine andere Grundordnung sein. Wir wollen höher agieren und den Gegner schon früher unter Druck setzen." Die Großaspacher schätzt der 42 Jahre alte Fußballlehrer "zuhause sehr stark und robust" ein. Allerdings hat das SGS-Team von Oliver Zapel zuletzt kaum Punkte geholt, so dass es nicht einfach wird, "gegen einen angeschlagenen Boxer zu spielen".