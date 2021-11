Seit eineinhalb Jahren gibt es keine Normalität im Sport - das belastet selbstverständlich. "Es ist gerade für jüngere Menschen nicht ganz einfach, dass man immer wieder eingeschränkt wird", sagte HFC-Verteidiger Niklas Landgraf auf der Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel am Donnerstag: "Man versucht das auszublenden oder gewöhnt sich daran." Man versuche, das beiseite zu schieben, ergänzte Trainer Florian Schnorrenberg, aber: "Wenn man schaut, was kommen kann, dann fragt man sich natürlich, was bedeutet das für den Verein."

Fußball lebt von den Fans, gerade in der 3. Liga, wo die TV-Einnahmen um Längen geringer sind als in den oberen beiden Spielklassen - zugleich könnte es in den nächsten Wochen, aufgrund der hohen Infektionszahlen durchaus nachvollziehbar, weitere drastische Einschränkungen geben. Das zeigen etwa die Ankündigungen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Nicht auszuschließen, dass andere Bundesländer nachziehen.

Schwierig, sich in einer solchen Lage auf das Sportliche zu konzentrieren. "Gegen spielstarke Mannschaften müssen wir über Zweikämpfe kommen", versuchte es Niklas Landgraf. Die beiden Mannschaften liegen in der Tabelle direkt nebeneinander. Der Saisonverlauf des HFC gestaltet sich recht pandemisch: in Wellen. Niederlage folgt auf Sieg folgt auf Remis folgt auf Niederlage. "Wir haben den Eindruck, eine ganze Menge geschafft zu haben als Mannschaft", versuchte Schnorrenberg, das Positive herauszuziehen.