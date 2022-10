Fußball | 3. Liga HFC hofft auf Befreiungsschlag im Kellerduell gegen den BVB II

11. Spieltag

Zum Abschluss des 11. Spieltags in der 3. Fußball-Liga geht es ganz tief in den Keller. Im Duell des Vorletzten gegen den Letzten hofft der Hallesche FC am Montagabend auf einen Befreiungsschlag gegen Bor. Dortmund II. Gegen die ist die Bilanz allerdings überschaubar. Anpfiff ist um 19:00 Uhr (Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App).