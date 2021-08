Der HFC ist mit vier Punkten in die neue Spielzeit gestartet und vor dem Duell gegen den Zweitliga-Absteiger Tabellendritter. Saisonübergreifend ist der HFC vier Drittliga-Spiele ungeschlagen, und wenn es nach Halle-Coach Florian Schnorrenberg geht, soll sich die Serie auch am Montag fortsetzen: "Es wäre schön, wenn wir am Montagabend mal gewinnen könnten", sagt der 44-Jährige und spielt dabei auf das Montagstrauma des HFC an. Denn: In der 3. Liga hat Halle noch nie Montag gewinnen können. Sechsmal hatte der HFC in den vergangenen zwei Jahren die Chance dazu, einen Dreier gab es noch nie. Mit dem Pokalspiel gegen Wolfsburg im August 2019 hält die schwarze Montags-Serie beim HFC nun schon sieben Spiele an. Der letzte Montags-Sieg datiert von Oktober 2009 (in der Regionalliga, 1:0 beim HSV II).