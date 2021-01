Die Entscheidung über seinen Einsatz liegt in den Händen von HFC-Coach Florian Schnorrenberg. Der warnt zunächst einmal vor dem Drittliga-Meister des Vorjahres: "Wir dürfen sie nicht spielen lassen, brauchen Druck auf den Ball und gute Abstände", erklärte er vor dem Duell am Samstag. Kompakt stehen lautet die Devise. Die Ergebnisse der Vorsaison (1:2 und 1:6 ) spielen für ihn keine Rolle: "Alles aus der letzten Saison ist hinfällig. Es sind andere Mannschaften und damit auch eine andere Ausgangslage."

Sollte dem HFC im dritten Vergleich mit den "kleinen Bayern" aber der erste Sieg gelingen, wäre für den Tabellen-Neunten ein Sprung in die Nähe des Relegationsplatzes sehr wahrscheinlich. Aber davon will der Coach nichts wissen: "Wir können den Kontakt nach vorne herstellen, das ist klar. Dennoch müssen wir realistisch sein. Es sind noch 21 Spiele, dann kommt vielleicht noch der Landespokal dazu. Es sind gerade extreme Bedingungen, deswegen müssen wir das alles gut steuern. Je schneller wir die 46 Punkte haben, desto eher können wir über andere Dinge nachdenken. Dort sind wir aber noch lange nicht, deswegen ist alles andere hypothetisch", so Schnorrenberg am Donnerstag.