Mit Jena gastiert nicht nur das Tabellenschlusslicht und die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga in Halle. Der FCC ist auch die Schießbude der 3. Liga – in 34 Spielen klingelte es bereits 76 Mal. Dennoch: So schlecht wie Jena in der Tabelle steht, sind die Thüringer nicht. Immer wieder spielen sie couragiert mit und erhalten Lob für ihre Auftritte – um am Ende dennoch mit leeren Händen dazustehen. (Noch)-Teamchef Rene Klingbeil empfiehlt seinem Team, die restlichen Spiele als großen Erfahrungsschatz zu begreifen: "Die Jungs sollten das wirklich als Lernprozess mitnehmen. Wenn du gerade als junger Spieler durch so eine Phase durchgehst, kann dich nichts mehr schocken." Die Früchte der Arbeit wird Klingbeil selbst aber wohl nicht mehr ernten – zumindest nicht als Cheftrainer: Medienberichten zufolge soll der bisherige Coach des Berliner AK, Dirk Kunert, die Jenaer künftig trainieren.