Lindenhahn eritt Training bei einem Torschuss eine Zerrung, Derstroff bekam beim 2:0-Derby-Sieg in Magdeburg einen Schlag aufs Sprunggelenk, das laut Trainer Florian Schnorrenberg "zum Glück getaped war". Er hofft, dass das Duo beim Auswärtsspiel in einer Woche (Sonntag, 04. Oktober) beim 1. FC Saarbrücken wieder mit dabei sein kann.

Wer könnte sie ersetzen? Da wollte sich der HFC-Coach nicht in die Karten schauen lassen: "Der Gegner schaut das hier ja auch", so Schnorrenberg auf der Pressekonferenz. Über den Erfolg im prestigeträchtigen Sachsen-Anhalt-Derby habe er sich "riesig gefreut" , aber es seien aben auch nur drei Punkte, und es gelte den Fokus auf Ingolstadt zu legen.

Von den Oberbayern, die in den vergangenen beiden Jahren nur knapp an der Rückkehr in die 2. Liga gescheitert waren, spricht Halles Trainer voller Hochachtung: "Sie werden unter den besten Fünf landen, sind wieder ein Aufstiegsfavorit." In der vergangenen Saison war Ingolstadt das beste Auswärtsteam der Liga und verlor ganze vier Mal. Schnorrenberg empfindet sie als "selbstbewusste Mannschaft. Sie setzen auf ein schnelles Umschaltspiel, sind im Anlauftempo noch einen Tick aggressiver als der FCM. Gut sind sie aber auch bei Standards oder bei zweiten Bällen auf Kutschke." Den ehemaligen Mittelstürmer von Dynamo Dresden und RB Leipzig betrachtet er als "Ausnahmespieler".