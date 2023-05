Nach der deftigen 1:4-Niederlage bei Waldhof Mannheim war die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic ganz schön geknickt, konnte sich aber im FSA-Pokal wieder frischen Mut holen. Mit 8:0 ging der HFC beim VfB Merseburg als Sieger vom Platz und hatte nun die ganze Woche Zeit, den Fokus auf den kommenden Gegner Ingolstadt zu legen. Das sah auch HFC-Kapitän Jonas Nietfeld am "SpiO"-Mikrofon so: "Es war sehr wichtig für uns, dass wir dort das Spiel gezogen haben, auch so deutlich. Wir sind gut in der Woche drin, um am Samstag alles rauszuhauen."

Nietfeld: "Im Optimalfall noch zwei Siege"

Für Ingolstadt hat der 29-Jährige lobende Worte übrig: "Von der individuellen Qualität her sind sie weiter oben anzusiedeln, als sie in der Tabelle stehen. Wir haben es in der Hinrunde gemerkt, dass es ein sehr schweres Spiel war (0:1)." Allerdings ist sich der Kapitän auch nicht ganz sicher, was nun auf die Hallenser zukommt: "Es ist ein schwieriger Gegner. Es ist nicht so richtig einzuschätzen, was uns da erwartet. Wir werden uns taktisch darauf vorbereiten müssen."

Bezüglich des Ligaverbleibs geht der Innenverteidiger davon aus, dass der HFC "im Optimalfall noch zwei Siege holen" sollte. Zweikampf zwischen Ingolstadts Doumbouya Moussa und Halles Aljaz Aljaz. Das Hinspiel verlor der HFC mit 0:1. Bildrechte: IMAGO / Stefan Bösl

Ristic: Das Team ist "ganz gut unterwegs"

Ähnlich wie der Kapitän schätzt Coach Ristic die Lage ein. "Ingolstadt ist mit anderen Ambitionen gestartet, sie haben sehr gute Leute im Kader. Der neue Trainer Michael Köllner hat jetzt einiges verändert und viele junge Leute mit reingebracht, die viel Dynamik und Athletik mitbringen. Darauf werden wir uns einstellen müssen", meinte der 47-Jährige.

In Sachen Klassenerhalt geht Ristic davon aus, dass seine Mannschaft "alles dafür geben wird, noch so viele Punkte wie nötig zu holen, um in der Liga zu bleiben". Abgesehen von der Pleite in Mannheim seien die Hallenser "ganz gut unterwegs". HFC-Trainer Sreto Ristic ist überzeugt, dass die Mannschaft noch die nötigen Punkte holt. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Kreuzer fehlt - Fragezeichen hinter Hug

Gegen die Oberbayern muss Ristic auf den verletzten Außenverteidiger Niklas Kreuzer verzichten, für ihn soll Lucas Halangk in die Bresche springen. Es könnte aber noch heftiger kommen, denn auch der andere Außenverteidiger, Nico Hug, hat Probleme. Der 24-Jährige klagt seit dem Pokalspiel über Schmerzen in der Leiste. Ob er gegen Ingolstadt auflaufen kann, ist noch ungewiss.

FCI-Trainer Köllner: Mannschaft fährt mit "Selbstvertrauen" nach Halle

Halles Gegner Ingolstadt hat derzeit Platz 13 inne und steht mit 41 Punkten in der Tabelle zwischen Gut und Böse. Zuletzt besiegten die Schanzer den SC Verl mit 3:1, was Trainer Michael Köllner in der Pressekonferenz zu der Aussage brachte, dass er "mit der Gier und der generellen Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat", sehr zufrieden war.

Mit Blick auf die Begegnung in Halle erwartet der 53-Jährige eine "schwierige Aufgabe. Der Gegner wird uns alles abverlangen und will im Kampf um den Klassenerhalt unbedingt punkten. Dennoch fahren wir mit Selbstvertrauen dorthin und ich bin überzeugt davon, dass wir dort auch etwas mitnehmen werden."