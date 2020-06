Angesichts von 61 Treffern aus 36 Partien läuft es in der Offensive aber sowieso rund bei den Saalestädtern. Vielmehr drückt der Schuh in der Defensive. Satte 63 Gegentreffer fingen sich die Hallenser im Laufe dieser Saison bereits. Auch in den letzten fünf Partien musste HFC-Schlussmann Kai Eisele stets hinter sich greifen und kassierte insgesamt zehn Treffer. Mit Kaiserslautern ist am Mittwoch zu allem Überfluss eine Mannschaft zu Gast, die sich zuletzt gegen Uerdingen (4:0) oder Viktoria Köln (3:0) in bester Torlaune zeigte.



Apropos Kaiserslautern. Mit den "Roten Teufeln" haben die Saalestädter sowieso noch eine Rechnung offen. Schließlich markierte die 0:1-Niederlage im Hinspiel auf dem Betzenberg den Startschuss für eine beispiellose Talfahrt von 13 sieglosen Spielen in Folge, welche zwischenzeitlich den Absturz auf einen Abstiegsplatz zur Folge hatte. Ein Erfolgserlebnis gegen die Pfälzer, gleichbedeutend mit dem sicheren Verbleib in der 3. Liga, wäre wohl mehr als nur ein versöhnlicher Abschluss für eine verkorkste Spielzeit 2019/20.