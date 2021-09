"Am Sonntag, als Aaron Herzog reinkam, hatten wir schon einen richtigen Hänger, auch im Trainerteam", erklärte Schnorrenberg gegenüber "Sport im Osten". Der Mittelfeldmann hatte sich im Spiel bei Waldhof Mannheim einen Kreuzbandriss zugezogen. Am Dienstag (21.09.2021) kam mit Sven Müller noch die aktuelle Nummer eins im Tor dazu, die sich ebenfalls in Mannheim am Sprunggelenk verletzt hatte. "Da bricht jede Woche ein Spieler weg, der gut in Form war", bedauerte Schnorrenberg. Und trotzdem richteten sich seine Jungs immer wieder auf und stehen nun vor einem besonderen Spiel gegen den FCM. Rund 10.000 Zuschauer werden erwartet, darunter 600 Gästefans. Die Besucher sollen dabei laut Schnorrenberg mithelfen, die verletzten Spieler zu kompensieren: "Wenn wir eine gute Leistung bringen, werden die Fans uns auch tragen".