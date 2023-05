Ein Blick in die Bilanz beider Teams fällt ziemlich kurz aus. Erst ein Pflichtspiel haben Halle und Essen gegeneinander bestritten und in diesem ist auch nicht wirklich viel passiert. In einem holprigen und auf beiden Seiten ziemlich uninspirierten Spiel gab es am 18. Spieltag der laufenden Saison ein 0:0. Für das Rückspiel ist also noch viel Luft nach oben.