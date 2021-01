Beim jüngsten 1:1 gegen den zweitplatzierten FC Ingolstadt war Trainer Florian Schnorrenberg vor allem mit der Einstellung und der Defensivleistung seiner Mannschaft zufrieden. "Wenn wir aus der Kompaktheit heraus verteidigt haben, haben wir es richtig gut gemacht. Der Gegner war eigentlich nur dann torgefährlich, wenn wir einfache Ballverluste hatten", so Schnorrenberg auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Zudem habe der HFC die eine oder andere Situationen spielerisch gut gelöst, auch wenn man dann nicht immer zum Torabschluss gekommen sei, so Schnorrenberg.

Ein Mittel gegen den FCS könnten am Montag offensive Standards sein, die Halle in der vergangenen Saison so stark gemacht haben. In dieser Saison ist man davon allerdings ein bisschen abgekommen. "Mittlerweile spielen wir die Bälle wieder besser rein. Insgesamt haben wir ein bisschen Torgefahr verloren, wenn wir es mit der alten Saison vergleichen, aber ich glaube, dass wir uns annähern."