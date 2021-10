HFC-Trainer Florian Schnorrenberg muss aktuell Improvisationstalent beweisen. Bildrechte: IMAGO / Dünhölter SportPresseFoto

Auch wenn es im Fall des HFC noch nicht ganz so weit ist, dass Trainer Florian Schnorrenberg etwa seinen Co Daniel Ziebig, dessen Karriereende nun auch schon wieder sechs Jahre her ist, reaktivieren muss – insbesondere in der Abwehr sind die Alternativen für das Heimspiel am Samstag (16. Oktober, 14 Uhr, im Ticker und Radio-Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gegen den punktgleichen Tabellensechsten 1. FC Saarbrücken spärlichst gesät.



Neben den Defensiv-Langzeitausfällen um Jannes Vollert, Sören Reddemann, Toni Lindenhahn, Jan Löhmannsröben und Fabian Menig ist Fynn Otto (Zerrung) weiterhin nicht einsatzfähig. Zudem fehlt der gelbrotgesperrte Niklas Kreuzer. Und als wäre das alles schon nicht genug, trieb jüngst ein Magen-Darm-Virus in der Kabine sein Unwesen. "Wir nehmen diese Saison alles mit, jetzt auch noch Magen-Darm – aber auch das hat uns nicht umgehauen", sagte Schnorrenberg.