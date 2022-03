Im zweiten Versuch soll es klappen mit einem Sieg gegen Aufsteiger Viktoria Berlin. Ende Januar war die Partie wegen Corona-Fällen bei den Hauptstädtern abgesagt worden. Ein Sieg wäre in zweierlei Hinsicht wichtig für den HFC: Der Abstand zu den Abstiegsplätzen würde sich deutlich vergrößern. Und die Hallenser könnten wesentlich entspannter zum Sachsen-Anhalt-Duell beim 1. FC Magdeburg reisen. "Der Gegner kommt zur richtigen Zeit, um den Abstand mit einem Sieg zu vergrößern und in der Tabelle auch den nächsten Schritt zu machen", so HFC-Coach André Meyer.