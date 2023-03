Remis gegen Verl dank Deniz und Zimmerschied

"Wir waren fahrig, wir waren nicht präsent", kritisierte HFC-Cheftrainer Sreto Ristic nach dem Abpfiff am MDR-Mikro, hatte dank des erkämpften 2:2-Endresultates da aber auch schon sein Lächeln wiedergefunden: "Das war so nicht abgesprochen, in Zukunft kann ich darauf verzichten", ergänzte der 47-Jährige mit einem Augenzwinkern. Ristic hatte seinem Team und dem Klub am vergangenen Dienstag bekanntermaßen einen viel größeren Schrecken eingejagt, als es eine noch so schlechte erste Halbzeit gegen Verl je hinbekommen könnte. Der Fußballlehrer hatte auf der Autobahn die Kontrolle über seinen Pkw verloren, sich mehrfach überschlagen – und war anschließend nahezu unverletzt aus dem Auto wieder ausgestiegen.

Wir können unsere Situation ganz genau einschätzen und arbeiten daran, dass wir eine glaubwürdige Chance haben, in der Liga zu bleiben. HFC-Trainer Sreto Ristic MDR-Interview

Bei der drei Tage später in Paderborn ausgetragenen Verl-Partie zeigte der HFC dann insbesondere im zweiten Durchgang, "was in uns steckt", betonte Ristic. Beflügelt von Tunay Deniz‘ denkbar glücklichem Anschlusstor (O-Ton: "Die Jungs sagen immer, dass ich zu wenig schieße") unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff traten die Saalestädter mit "einem ganz anderen Gesicht und viel mutiger auf“, wie Ausgleichstorschütze Tom Zimmerschied nachher feststellte.

Viktoria-Kapitän Marcel Risse, der hier vor Zwickaus Yannic Voigt zur Flanke kommt, hat 176 Bundesliga-Spiele für Leverkusen, Nürnberg, Mainz und den 1. FC Köln auf dem Buckel. Bildrechte: IMAGO/Maximilian Koch

Abgezockte Kölner reisen an die Saale