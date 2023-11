"Das Spiel in Ulm hat uns sehr gut getan", sagte auch Mittelfeldspieler Enrique Lofolomo, der einen Treffer zum umjubelten 3:2-Erfolg bei den "Spatzen" beisteuerte. Auch der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach II hat schwierige Wochen hinter sich, in denen er häufig auf der Bank Platz nehmen musste. Zuletzt spielte er in der 3. Liga aber zweimal in Folge über 90 Minuten. "Wenn der Trainer so entscheidet, dann ist das so. Aber wenn ich spiele, dann will ich alles geben", gab sich Lofolomo unbeeindruckt.