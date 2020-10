Routinier Davy Frick freut sich trotzdem auf ein "besonderes" Spiel am Montagabend: "Flutlicht. Das ist noch einmal ein anderes Feeling." Und er verspricht Action: "Es ist ein Ost-Derby. Da wird es hart zur Sache gehen und viele Zweikämpfe geben. Zwickau-Trainer Joe Enochs warnt vor einer "starken Mannschaft" der Hallenser und will sich dabei auch nicht vom letzten Spiel gegen Saarbrücken täuschen lassen. Er nimmt sein Team in die Pflicht: "Wir müssen eine sehr gute Leistung bringen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen."

Ein besonderes Spiel wird es für Felix Drinkuth - jedoch auf eine andere Weise. Im Vorjahr war der Linksaußen von Paderborn nach Halle ausgeliehen, kam aber in der Saisonschlussphase kaum mehr zum Zug. In Zwickau hingegen stand er in allen drei Spielen in der Startelf und will sich nun gegen seinen alten Verein beweisen.