Beiden gelang am Dienstag jeweils ein wichtiger 1:0-Erfolg: Halle gegen Türkgücü München und Zwickau gegen Viktoria Köln. Nun wollen sie nachlegen und dmait gleich sechs Zähler ergattern. Vor allem für den HFC war dieser Erfolg nach zuletzt neun sieglosen Begegnungen ein Stimmungsaufheller. Nach seinem ersten Dreier unter seiner Regie sagt Trainer André Meyer: "Wir haben Blut geleckt". Gegen die in der Luft starken Zwickauer will er "flach spielen und hoch gewinnen", so Meyer schmunzelnd. Aber in der Tat sei seine Elf offensiv eher über Kombinationen unterwegs.