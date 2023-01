Die zwei Pleiten zum Abschluss der Hinrunde gegen Nichtabstiegskonkurrent VfB Oldenburg (0:1) und am vergangenen Wochenende bei 1860 München (1:3) hatten die FSV-Verantwortlichen zu einer ungeahnt scharfen Ansage in Richtung Cheftrainer Joe Enochs veranlasst: "Das Auftreten in den vergangenen beiden Spielen entsprach keinesfalls den Vorstellungen und Erwartungen", hieß es in einer öffentlich abgesetzten Protestnote am Anfang der Woche.