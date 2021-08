Fußball | 3. Liga Hallescher FC erwartet wiedererstarkten 1. FC Kaiserslautern

5. Spieltag

Der Hallesche FC erwartet den 1. FC Kaiserslautern zum Duell zweier Gewinner des vierten Spieltages. Am Dienstag (19 Uhr im SpiO-Liveticker) treffen die Saalestädter auf die "Roten Teufel", die am Wochenende ihre ersten Tore überhaupt in dieser Saison erzielen konnten.