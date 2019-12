Der Hallesche FC will am Sonntag (Anstoß: 13 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de) gegen den KFC Uerdingen zu alter Stabilität zurückfinden. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner, die zuvor zu den defensiv stärksten Teams der 3. Liga gezählt hatte, lieferte zuletzt bei der 2:5-Niederlage gegen die Würzburger Kickers einen Offenbarungseid ab - vor allem in der Abwehr.