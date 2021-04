Die Situation beim Halleschen FC ist nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim 1. FC Kaiserslautern nicht besser geworden - im Gegenteil: Die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg, die in der 3. Liga seit nunmehr fünf Spielen auf einen Sieg wartet, ist nur noch drei Punkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Nun treffen die Hallenser am Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr) auf jenen Verein, der auf genau diesem Platz steht: den KFC Uerdingen.