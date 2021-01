Mit den zwei neuen Offensiv-Verpflichtungen Saliou Sane und Nico Granatowski zeigte sich der Übungsleiter sehr zufrieden: "Sie sind gut integriert worden und übernehmen in dieser schwierigen Situation gleich Verantwortung. Sie wollen einfach Fußballspielen." Allerdings wollte der Coach den Aufschwung nicht nur an den Neuen festmachen: "Es ist eine Sache des ganzen Teams!"

Während der FCM also im Angriff seine Baustellen behoben hat, sind dort in Halle neu entstanden. Stammkeeper Sven Müller muss nach einem Muskelbündelriss mehrere Wochen pausieren. Er wird von wie schon am Mittwoch gegen Mannheim von Kai Eisele vertreten, der seinen Platz im HFC-Tor nach dem vierten Spieltag und acht Toren in drei Spielen an Müller abgeben musste. Beim 0:0 gegen Waldhof machte er seine Sache schon einmal ganz ordentlich und verhinderte kurz vor dem Ende eine mögliche Niederlage.