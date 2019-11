Der Hallesche FC will sich am Samstag (Anstoß: 14 Uhr, live im MDR und auf sport-im-osten.de) gegen 1860 München für die Derby-Niederlage beim 1. FC Magdeburg revanchieren und im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga wieder in die Spur finden. "Wir werden einen Gegner vorfinden, der sich mit allen Mitteln wehrt", sagte Trainer Torsten Ziegner auf der Pressekonferenz am Donnerstag und schlussfolgerte: "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen als gegen Magdeburg."