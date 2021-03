Trainer Pavel Dotchev Bildrechte: imago images/Team 2

Mit dem MSV Duisburg kommt ein Team in die Saalestadt, das selbst noch tief im Abstiegskampf steckt, allerdings aktuell den Sprung aus dem Keller geschafft hat. Auch dank des neuen Trainers Pavel Dotchev, der in fünf Spielen drei Siege feiern konnte. Dass ausgerechnet das Spiel am Samstag bei Dotchevs altem Klub Viktoria Köln verloren ging, noch dazu nach der schwächsten Leistung unter seiner Regie, ärgerte den Fußball-Lehrer enorm. "Die Gegentore fielen so einfach, wir haben nicht gut verteidigt", schimpfte Dotchev. Mit Blick auf das HFC-Spiel fügte er an: "Wir müssen einsatzfreudiger sein, das reicht nicht, um drei Punkte zu holen." Und wer Dotchev kennt, der weiß, am Dienstag wird in Halle eine andere MSV-Mannschaft auf dem Platz stehen.