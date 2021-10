Fußball | 3. Liga Halle peilt Dreier gegen neu motivierte Duisburger an

14. Spieltag

Für den Halleschen FC steht am Sonnabend der Auftritt gegen den MSV Duisburg auf dem Programm. Die Rot-Weißen peilen den vierten Heimsieg an, allerdings gegen einen neu motivierten Gegner. Bei den "Zebras" steht jetzt ein alter HFC-Bekannter an der Seitenlinie. Wir übertragen die Partie live im TV und im Stream in der "SpiO"-App.