Als Sreto Ristic am 12. Februar das Traineramt beim Halleschen FC übernahm, befand sich der Fußball-Drittligist auf dem letzten Tabellenplatz. Seitdem haben sich die Saalestädter schrittweise, aber kontinuierlich nach oben gearbeitet. In sechs Spielen unter der Leitung des ehemaligen Bundesliga-Profis gelangen dem HFC zwei Siege und vier Unentschieden. Keine einzige Partie ging verloren. Nun bekommen die Hallenser am Freitagabend gegen den MSV Duisburg (Anstoß: 19 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) eine weitere Chance, ihre Position im Kampf um den Klassenerhalt zu verbessern.