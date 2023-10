Die aktuelle Situation des Halleschen FC (17.) fasste Cheftrainer Sreto Ristic nach dem 1:2 gegen Dynamo Dresden so zusammen: "Durch dieses Tal müssen wir durch." Und in der Tat, mit nur acht Punkten aus den ersten neun Spielen rennt der HFC den eigenen Erwartungen deutlich hinterher. Der letzte Sieg liegt schon mehr als einen Monat zurück. Zuletzt setzte es Pleiten gegen Erzgebirge Aue, 1860 München und Dynamo Dresden und ein Remis gegen den VfB Lübeck.

"Was passiert ist, ist vorbei. Das können wir nicht mehr ändern", so Ristic auf der Pressekonferenz zum Spiel. Aber man könne nach vorn schauen und sich auf das nächste Spiel freuen. Als Maßnahme, damit sich die Spieler voll auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren, hat Ristic ihnen eine Art Maulkorb verpasst. Das bedeutet: Keine Interviews. "Es war ein bisschen zu viel Luft um uns herum", so Ristic, der sicherstellen will, dass seine Mannschaft fokussiert ist und sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert. "Das ist auch den Ergebnissen geschuldet", so Ristic weiter.