Für seine Mannschaft habe diese Woche Priorität gehabt, gleich zu wissen, dass der Klub in dieser Konstellation auch ins nächste Spiel geht. Nicht, dass ein Zimmermann kurz vorher noch die Kiefer gefällt hätte. So bereitete Kiefer Halle auf die nächste Aufgabe vor: "In den entscheidenden Phasen und Zonen vor den Toren sind wir nicht konsequent genug. Neben den Zweikämpfen, was man in der letzten Zeit auch monieren kann, haben wir darauf im Training Wert gelegt."